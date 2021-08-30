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Свитолина проводит матч 1-го раунда US Open. Текстовая трансляция

Теннис
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Первая ракетка Украины начинает свой путь на американском Шлеме

Свитолина проводит матч 1-го раунда US Open. Текстовая трансляция

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Иван Мартынов Автор UA-Футбол
Новина українською

Элина Свитолина спустя два дня после победы на турнире WTA 250 в Чикаго стартует на Открытом чемпионате США, а ее первой соперницей в Нью-Йорке станет 175-я ракетка мира из Канады Ребекка Марино.

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Свитолина и Марино выйдут на корт №17 после матча между Даяной Ястремской и Анжелик Кербер. Ориентировочное начало поединка – не ранее 21:30 по киевскому времени.

Следить за главными событиями матча Свитолина – Марино на US Open вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе матча необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Свитолина против Марино в 1-м раунде US Open: текстовая трансляция матча

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В статье: Элина Свитолина US Open-2021
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