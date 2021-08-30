Свитолина проводит матч 1-го раунда US Open. Текстовая трансляция

Элина Свитолина спустя два дня после победы на турнире WTA 250 в Чикаго стартует на Открытом чемпионате США, а ее первой соперницей в Нью-Йорке станет 175-я ракетка мира из Канады Ребекка Марино.

Свитолина и Марино выйдут на корт №17 после матча между Даяной Ястремской и Анжелик Кербер. Ориентировочное начало поединка – не ранее 21:30 по киевскому времени.

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Свитолина против Марино в 1-м раунде US Open: текстовая трансляция матча