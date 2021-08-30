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Маррей поделился ожиданиями от матча с Циципасом
Для энди это будет испытанием
Фото: ATP Tour / Автор неизвестен
Трёхкратный победитель турниров "Большого шлема", британец Энди Маррей, получивший уйалд-кард на US Open, поделился ожиданиями от матча первого круга с третьим сеяным греком Стефаносом Циципасом.
"Физически я в порядке с тех пор, как выступил на турнирах в Торонто и Уинстон-Сейлеме. У меня были возможности сыграть в матчах с лучшими теннисистами, но я не совсем ими воспользовался. Может быть, если бы я это сделал, я бы сидел здесь с немного другим настроением. Положительным моментом в последние несколько месяцев является то, что я мог тренироваться на корте. Я играл на тренировочном корте, готовился и делал всё, что хотел, с точки зрения практики, без ограничений в плане физики.
Это не самая простая жеребьёвка. Когда ты не посеян, могут произойти такие вещи. Это будет хороший, отличный тест для меня, чтобы увидеть, в каком состоянии находится моя игра, куда она продвинулась с момента моего приезда в Штаты. Зрители мне всегда помогали. Им нравятся люди, которые бьются, выкладываются полностью, демонстрируют свои эмоции и энергию на корте. Я думаю, что за эти годы здесь у меня была очень хорошая поддержка, так что я наслаждался ей", — приводит слова Маррея Тennis World USA.
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