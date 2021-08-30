Симона Халеп пробилась во второй круг US Open

13-я ракетка мира румынка Симона Халеп вышла во второй круг Открытого чемпионата США — 2021. В стартовом матче Халеп (12) в двух сетах обыграла 36-й номер рейтинга итальянку Камилу Джорджи.

Симона Халеп - Камила Джорджи 6:4, 7:6 (7:3)

Встреча продлилась 1 час 35 минут. Халеп 6 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 3. На счету Джорджи — 2 эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

В следующем раунде Халеп предстоит сразиться с представительницей Словакии Кристиной Кучовой.