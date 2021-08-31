Осака с разгрома начала защиту титула на US Open

Третья ракетка мира Наоми Осака на старте Открытого чемпионата США в двух сетах за 1 час и 35 минут обыграла Марию Боузкову (6:4, 6:1).

Осака сделала 3 брейка, а на своей подаче отыграла 8 брейк-поинтов. Также на счету японки 4 эйса при 34 виннерсах против 10 у соперницы.

Следующей соперницей Осаки в Нью-Йорке станет №145 рейтинга WTA Ольга Данилович.

Наоми Осака выступает на US Open в статусе действующей чемпионки. В прошлом году в финале американского Шлема японка обыграла Викторию Азаренко.

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