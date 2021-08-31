Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Осака с разгрома начала защиту титула на US Open
Японка идет дальше
фото - flashscore.com.ua
Третья ракетка мира Наоми Осака на старте Открытого чемпионата США в двух сетах за 1 час и 35 минут обыграла Марию Боузкову (6:4, 6:1).
Осака сделала 3 брейка, а на своей подаче отыграла 8 брейк-поинтов. Также на счету японки 4 эйса при 34 виннерсах против 10 у соперницы.
Следующей соперницей Осаки в Нью-Йорке станет №145 рейтинга WTA Ольга Данилович.
Наоми Осака выступает на US Open в статусе действующей чемпионки. В прошлом году в финале американского Шлема японка обыграла Викторию Азаренко.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Кобин объяснил, почему назначил Селезнева капитаном на матч с Шахтером
- Ястремская не подала на матч и проиграла Кербер на US Open. Как это было
- Человек, продавший Коутиньо, уйдет из Ливерпуля
- Свитолина снова в ТОП 5 мирового рейтинга, Костюк поднялась на одну позицию
- Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО
- Павелко в Стамбуле повенчался с Екатериной Чаус - ФОТО