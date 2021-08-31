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Первая победа Свитолиной на US Open: лучшие моменты матча. ВИДЕО

Теннис
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Смотрим, как украинка победно стартовала в Нью-Йорке

Первая победа Свитолиной на US Open: лучшие моменты матча. ВИДЕО

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Элина Свитолина в первом круге Открытого чемпионата США за 64 минуты разобралась с Ребеккой Марино (6:2, 6:3). Пятая сеяная сделала четыре брейка и однажды не смогла защитить свою подачу.

Следующей соперницей украинки на US Open станет еще одна теннисистка из квалификации Ребекка Машарова.

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В статье: Элина Свитолина US Open-2021
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