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Первая победа Свитолиной на US Open: лучшие моменты матча. ВИДЕО
Смотрим, как украинка победно стартовала в Нью-Йорке
фото - flashscore.com.ua
Элина Свитолина в первом круге Открытого чемпионата США за 64 минуты разобралась с Ребеккой Марино (6:2, 6:3). Пятая сеяная сделала четыре брейка и однажды не смогла защитить свою подачу.
Следующей соперницей украинки на US Open станет еще одна теннисистка из квалификации Ребекка Машарова.
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