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Как Ястремская упустила победу над Кербер на US Open. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Очень болезненное поражение

Как Ястремская упустила победу над Кербер на US Open. ВИДЕО

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Даяна Ястремская на старте Открытого чемпионата США за 2 часа и 28 минут проиграла экс-первой ракетке мира Анжелик Кербер (6:3, 4:6, 6:7).

В решающем сете Ястремская вела 5:3 и имела 30:0 на подаче Кербер, а затем в 9-м гейме не подала на выход во второй круг.

Ястремская в случае победы над Кербер во втором раунде US Open должна была сыграть с еще одной украинкой Ангелиной Калининой.

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В статье: Анжелик Кербер Даяна Ястремская 4:6 US Open-2021 Как Ястремская упустила победу над Кербер на US Open. ВИДЕО Очень болезненное поражение Даяна Ястремская на старте Открытого чемпионата США за 2 часа и 28 минут проиграла экс-первой ракетке мира Анжелик Кербер (6:3 6:7). В решающем сете Ястремская вела 5:3 и имела 30:0 на подаче Кербер а затем в 9-м гейме не подала на выход во второй круг. Ястремская в случае победы над Кербер во втором раунде US Open должна была сыграть с еще одной украинкой Ангелиной Калининой. Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-
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