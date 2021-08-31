Как Ястремская упустила победу над Кербер на US Open. ВИДЕО

Даяна Ястремская на старте Открытого чемпионата США за 2 часа и 28 минут проиграла экс-первой ракетке мира Анжелик Кербер (6:3, 4:6, 6:7).

В решающем сете Ястремская вела 5:3 и имела 30:0 на подаче Кербер, а затем в 9-м гейме не подала на выход во второй круг.

Ястремская в случае победы над Кербер во втором раунде US Open должна была сыграть с еще одной украинкой Ангелиной Калининой.

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