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Волевая победа Калининой в 1-м раунде US Open. ВИДЕО

Теннис
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Украинка идет дальше

Волевая победа Калининой в 1-м раунде US Open. ВИДЕО

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Ангелина Калинина повторила личный рекорд на Открытом чемпионате США, обыграв в первом круге Майяр Шериф (4:6, 6:1, 6:1).

Теннисистка из Новой Каховки сделала 7 брейков, подала 4 эйса и организовала 22 виннерса.

Следующей соперницей Калининой в Нью-Йорке станет экс-первая ракетка мира Анжелик Кербер.

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В статье: Ангелина Калинина US Open-2021
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