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Волевая победа Калининой в 1-м раунде US Open. ВИДЕО
Украинка идет дальше
Ангелина Калинина повторила личный рекорд на Открытом чемпионате США, обыграв в первом круге Майяр Шериф (4:6, 6:1, 6:1).
Теннисистка из Новой Каховки сделала 7 брейков, подала 4 эйса и организовала 22 виннерса.
Следующей соперницей Калининой в Нью-Йорке станет экс-первая ракетка мира Анжелик Кербер.
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