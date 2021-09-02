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Калинина сегодня сыграет с Кербер во 2-м раунде US Open

Теннис
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Главный матч дня

Калинина сегодня сыграет с Кербер во 2-м раунде US Open

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Ангелина Калинина во втором круге Открытого чемпионата США встретится с бывшей первой ракеткой мира и трехкратной чемпионкой турниров Большого шлема Анжелик Кербер.

Кербер и Калинина матч 2-го раунда должны были провести в среду, однако из-за шторма в Нью-Йорке поединок был отложен до четверга.

Матч между Кербер и Калининой пройдет третьим запуском на корте Grandstand. Начало матча – не ранее 22:00 по киевскому времени.

Также в четверг на US Open в парной сетке матчи первого круга должны отыграть Марта Костюк, Даяна Ястремская, сестры Киченок и Ангелина Калинина.

Полное расписание дня на US Open

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В статье: Анжелик Кербер Ангелина Калинина US Open-2021
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