Калинина разгромно проиграла Кербер и вылетела с US Open

Ангелина Калинина во втором круге Открытого чемпионата США за 1 час и 7 минут в двух сетах проиграла бывшей первой ракетке мира Анжелик Кербер (3:6, 2:6), которую несколько месяцев назад сенсационно выбила с Ролан Гаррос.

Калинина позволила Кербер реализовать 5 из 6 брейк-поинтов, а сама сделала 2 брейка. Украинка выиграла лишь 40% очков с первой подачи и допустила 19 невынужденных ошибок.

Калинина пыталась впервые в карьере выйти в третий круг на турнире Большого шлема.

На американском Шлеме Ангелина Калинина заработала 115 тысяч долларов призовых и 70 рейтинговых очков.

Последней украинкой в основной сетке US Open остается Элина Свитолина, которая сегодня сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной.

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