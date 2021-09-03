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Сегодня Свитолина сыграет с россиянкой в 3-м раунде US Open

Теннис
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Верим в успех

Сегодня Свитолина сыграет с россиянкой в 3-м раунде US Open

фото - flashscore.com.ua

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Элина Свитолина в третьем круге Открытого чемпионата США встретится с 27-й ракеткой мира из России Дарьей Касаткиной.

Матч между Свитолиной и Касаткиной пройдет на корте Grandstand третьим запуском. Начало встречи – не ранее 21:30 по киевскому времени.

Победительница матча в 1/8 финала US Open сыграет с Еленой Рыбакиной или экс-первой ракеткой мира Симоной Халеп.

Также в пятницу матчи второго круга в парной сетке проведут Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

Полное расписание дня на US Open

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В статье: Элина Свитолина Дарья Касаткина US Open-2021
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