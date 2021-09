Мугуруса после поражения на US Open обвинила соперницу в непрофессионализме

Барбора Крейчикова в четвертом раунде US Open со счетом 6:3, 7:6 обыграла Гарбинье Мугурусу.

В концовке второго сета перед геймом на своей подаче чешка взяла 9-минутный медицинский перерыв и покинула корт.

После завершения матча Мугуруса во время рукопожатия назвала поведение Крейчиковой «непрофессиональным».

"Thank you, I'm sorry" ????



"That is so unprofessional" ????



Barbora Krejcikova and Garbine Muguruza have a tense exchange at the net after the Czech wins their #USOpen last-16 encounter following a lengthy medical timeout pic.twitter.com/JopI50J0zi