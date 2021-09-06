Мугуруса после поражения на US Open обвинила соперницу в непрофессионализме

Барбора Крейчикова в четвертом раунде US Open со счетом 6:3, 7:6 обыграла Гарбинье Мугурусу.

В концовке второго сета перед геймом на своей подаче чешка взяла 9-минутный медицинский перерыв и покинула корт.

После завершения матча Мугуруса во время рукопожатия назвала поведение Крейчиковой «непрофессиональным».

"Thank you, I'm sorry" ????



"That is so unprofessional" ????



Barbora Krejcikova and Garbine Muguruza have a tense exchange at the net after the Czech wins their #USOpen last-16 encounter following a lengthy medical timeout pic.twitter.com/JopI50J0zi — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) September 6, 2021

Стоит отметить, что Крейчикова не смогла самостоятельно покинуть стадион. Из-за плохого самочувствия чемпионка Ролан Гаррос не пришла на пресс-конференцию.

Барбора Крейчикова в 1/4 финала US Open сыграет с Ариной Соболенко.

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