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Мугуруса после поражения на US Open обвинила соперницу в непрофессионализме

Теннис
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Мугуруса после поражения на US Open обвинила соперницу в непрофессионализме

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Барбора Крейчикова в четвертом раунде US Open со счетом 6:3, 7:6 обыграла Гарбинье Мугурусу.

В концовке второго сета перед геймом на своей подаче чешка взяла 9-минутный медицинский перерыв и покинула корт.

После завершения матча Мугуруса во время рукопожатия назвала поведение Крейчиковой «непрофессиональным».

Стоит отметить, что Крейчикова не смогла самостоятельно покинуть стадион. Из-за плохого самочувствия чемпионка Ролан Гаррос не пришла на пресс-конференцию.

Барбора Крейчикова в 1/4 финала US Open сыграет с Ариной Соболенко.

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В статье: Барбора Крейчикова Гарбинье Мугуруса US Open-2021
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