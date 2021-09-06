Марин Чилич снова стал отцом

Хорватский теннисист Марин Чилич показал своего новорождённого сына.

"Наша маленькая семья выросла. Рад поделиться, что у моего сына Балдо появился лучший друг. Теперь мы официально являемся командой из 4 человек. У малыша всё отлично, а моя жена — настоящая звезда. Мы не можем дождаться привезти этого парня домой к его брату", — подписал фотографию в своём "инстаграме" 32-летний Чилич.

Победитель двух турниров "Большого шлема" в парном разряде хорват Иван Додиг написал в комментариях: "Мои поздравления, дорогие крёстные".