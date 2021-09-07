Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ястремская и Костюк упустили путевку в 1/4 финала US Open
Победа была очень близка
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Даяна Ястремская и Марта Костюк в третьем круга Открытого чемпионата США не смогли сенсационно выбить из борьбы пятых сеяных Габриэлу Дабровски и Луизу Стефани (7:6, 4:6, 2:6).
Ястремская и Костюк во втором сете вели 4:2, однако соперницы сменили тактику и начали регулярно выскакивать к сетке, к чему украинки оказались полностью не готовы. Даяна и Марта посыпались и до конца матча выиграли только 2 гейма из 12.
Не удалось выйти в 1/4 финала US Open и Надежде Киченок, которая в паре с румынкой Ралукой Олару в третьем раунде проиграла 7-м сеяным Алексе Гуарачи и Дезире Кравчик (3:6, 2:6).
Таким образом, сестры Екатерина и Алена Бондаренко все еще остаются единственными украинками, которым на турнире Большого шлема удавалось дойти как минимум до четвертьфинала.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Директор Шерифа: Мы все не идеальны. Но Жерсон Родригес, наверное, чуть-чуть больше
- Сенсация в пользу Украины. Звездная Франция U-21 не смогла обыграть Фарерские острова
- Тренер Львова, поражение Кривбасса, новый клуб Рибери. Главные новости за 6 сентября
- Свитолина побеждает Халеп и выходит в четвертьфинал US Open
- Звезда АПЛ расслабляется на роскошной яхте с сигаретой в компании ярких красоток. ФОТО
- Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО