Ястремская и Костюк упустили путевку в 1/4 финала US Open

Даяна Ястремская и Марта Костюк в третьем круга Открытого чемпионата США не смогли сенсационно выбить из борьбы пятых сеяных Габриэлу Дабровски и Луизу Стефани (7:6, 4:6, 2:6).

Ястремская и Костюк во втором сете вели 4:2, однако соперницы сменили тактику и начали регулярно выскакивать к сетке, к чему украинки оказались полностью не готовы. Даяна и Марта посыпались и до конца матча выиграли только 2 гейма из 12.

Не удалось выйти в 1/4 финала US Open и Надежде Киченок, которая в паре с румынкой Ралукой Олару в третьем раунде проиграла 7-м сеяным Алексе Гуарачи и Дезире Кравчик (3:6, 2:6).

Таким образом, сестры Екатерина и Алена Бондаренко все еще остаются единственными украинками, которым на турнире Большого шлема удавалось дойти как минимум до четвертьфинала.

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