Бывшая седьмая ракетка мира рассказал, почему многие фанаты не любят Джоковича

Экс седьмая ракетка мира из США, серебряный призёр Олимпиады–2004 Марди Фиш высказался об отношении теннисных фанатов к первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу.

"Я чувствую, что людям не нравится Новак Джокович, потому что он всё время обыгрывает их любимых игроков. Они так сильно любят Роджера и Рафу, что не могут пропитаться тёплыми чувствами к Новаку. Джокович завершит карьеру, завоевав более 23 титулов на турнирах "Большого шлема". Его нужно обнять!" — высказался Фиш в своём "твиттере".