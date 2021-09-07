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Бывшая седьмая ракетка мира рассказал, почему многие фанаты не любят Джоковича

Теннис
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Все из-за того, что он обыгрывает их любимчиков

Бывшая седьмая ракетка мира рассказал, почему многие фанаты не любят Джоковича

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Экс седьмая ракетка мира из США, серебряный призёр Олимпиады–2004 Марди Фиш высказался об отношении теннисных фанатов к первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу.

"Я чувствую, что людям не нравится Новак Джокович, потому что он всё время обыгрывает их любимых игроков. Они так сильно любят Роджера и Рафу, что не могут пропитаться тёплыми чувствами к Новаку. Джокович завершит карьеру, завоевав более 23 титулов на турнирах "Большого шлема". Его нужно обнять!" — высказался Фиш в своём "твиттере".

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В статье: Марди Фиш
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