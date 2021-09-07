Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бывшая седьмая ракетка мира рассказал, почему многие фанаты не любят Джоковича
Все из-за того, что он обыгрывает их любимчиков
фото - flashscore.com.ua
Экс седьмая ракетка мира из США, серебряный призёр Олимпиады–2004 Марди Фиш высказался об отношении теннисных фанатов к первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу.
"Я чувствую, что людям не нравится Новак Джокович, потому что он всё время обыгрывает их любимых игроков. Они так сильно любят Роджера и Рафу, что не могут пропитаться тёплыми чувствами к Новаку. Джокович завершит карьеру, завоевав более 23 титулов на турнирах "Большого шлема". Его нужно обнять!" — высказался Фиш в своём "твиттере".
Популярное сейчас
- Дочь экс-футболиста сборной Франции стала одной из самых красивых женщин мира. ФОТО
- Источник назвал причину трансфера Витиньо в Динамо
- Киевский Локомотив провел ребрендинг (обновлено)
- Свитолина преодолела комплекс Халеп и вышла в четвертьфинал US Open. Что об этом нужно знать?
- Что это было? Милевский на стадионе Динамо снялся в ролике с российским блогером и порноактрисой - ВИДЕО
- Пока сборная мучилась с казахами. Хавбек Зари сыграл свадьбу со своей подругой. ФОТО