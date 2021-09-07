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Джокович прокомментировал выход в четвертьфинал US Open
Он считает, что матч получился качественным
фото - flashscore.com.ua
Сербский теннисист Новак Джокович поделился впечатлениями от выхода в четвертьфинал US Open. В 1/8 финала он обыграл американца Дженсона Бруксби со счётом 1:6, 6:3, 6:2, 6:2.
"Это был прекрасный, качественный матч. Дженсон лучше начал поединок. Я раньше с ним не встречался и не так часто видел его игру. До этого я не следил за его карьерой и не так много знал о нём. Мне пришлось провести анализ.
Он молод, талантлив и техничен. Бруксби разносторонний игрок, и, конечно, зрители были на его стороне. Он провёл идеальный первый сет. Всё, что он собирался делать, получалось безупречно. В начале второго сета я сделал брейк, но он взял мою подачу в ответ. Затем последовал ещё один брейк с моей стороны. У нас были долгие розыгрыши, долгие геймы. Это потребовало немалых усилий.
В итоге мне удалось найти нужные подачи. Я эффективно подавал, когда это было нужно больше всего. Третий и четвёртый сеты я провёл здорово. Я доминировал на корте. Я стал меньше ошибаться и просто выполнял удары лучше. Начало матча получилось неудачным, но концовка удалась. Ожидал, что на корте будет битва, так и получилось. Рад, что сумел победить", — цитирует Джоковича официальный сайт турнира.
Следующим соперником Новака будет итальянец Маттео Берреттини.
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