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Медведев впервые в карьере пробился в полуфинал турнира серии Большого шлема

Теннис
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Он обыграл представителя Нидерландов

Медведев впервые в карьере пробился в полуфинал турнира серии Большого шлема

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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев впервые в карьере вышел в полуфинал двух турниров "Большого шлема" в одном сезоне.

Ранее второй сеяный Медведев обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа (Q) в четвертьфинале US Open – 2021. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:0, 4:6, 6:4 в пользу россиянина. А в феврале 2021 года на Открытом чемпионате Австралии – 2021 Медведев вышел в полуфинал, где обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 6:2, 7:5. Однако в решающем матче уступил сербу Новаку Джоковичу со счётом 5:7, 2:6, 2:6.

За право стать финалистом US Open – 2021 Медведев поборется с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада, 12) – Карлос Алькарас Гарфия (Испания).

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В статье: Даниил Медведев
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