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Соболенко сыграет с Фернандес в полуфинале US Open
Белоруска впервые в Нью-Йорке дошла до полуфинала
фото - flashscore.com.ua
Вторая ракетка мира Арина Соболенко в четвертьфинале Открытого чемпионата США в двух сетах за 1 час и 28 минут остановила Барбору Крейчикову (6:1, 6:4).
Соболенко сделала четыре брейка при одном неудачном гейме на своей подаче. Также на счету белоруски 6 эйсов, 22 виннерса и 76% выигранных очков с первого мяча.
За первый в карьере финал на турнирах Большого шлема Арина Соболенко сыграет с 19-летней Лейлой Фернандес, которая на US Open обыграла Наоми Осаку, Анжелик Кербер и Элину Свитолину.
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