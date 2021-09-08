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Сумасшедшая битва Свитолиной и Фернандес в 1/4 финала US Open. ВИДЕО
Тот случай, когда обе заслужили пройти в полуфинал
фото - flashscore.com.ua
Элина Свитолина в четвертьфинале Открытого чемпионата США за 2 часа и 27 минут проиграла 73-й ракетке мира Лейле Фернандес (3:6, 6:3, 6:7).
В решающем сете украинка отыгралась со счета 2:5, однако на тайбрейке Фернандес хватило одного матч-бола, чтобы выйти в полуфинал.
Свитолина не смогла повторить личный рекорд на турнирах Большого шлема, а следующей соперницей Фернандес в Нью-Йорке станет Арина Соболенко.
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