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Сумасшедшая битва Свитолиной и Фернандес в 1/4 финала US Open. ВИДЕО

Теннис
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Тот случай, когда обе заслужили пройти в полуфинал

Сумасшедшая битва Свитолиной и Фернандес в 1/4 финала US Open. ВИДЕО

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Элина Свитолина в четвертьфинале Открытого чемпионата США за 2 часа и 27 минут проиграла 73-й ракетке мира Лейле Фернандес (3:6, 6:3, 6:7).

В решающем сете украинка отыгралась со счета 2:5, однако на тайбрейке Фернандес хватило одного матч-бола, чтобы выйти в полуфинал.

Свитолина не смогла повторить личный рекорд на турнирах Большого шлема, а следующей соперницей Фернандес в Нью-Йорке станет Арина Соболенко.

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В статье: Элина Свитолина US Open-2021 Лейла Анни Фернандес
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