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Сегодня Ястремская сыграет в полуфинале US Open
Верим в успех
фото - btu.org.ua
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская в 1/2 финала Открытого чемпионата США в дуэте с Максом Перселлом за место в финале турнира Большого шлема поспорит с мексиканкой Гильяной Олмос и Марсело Аревало из Сальвадора.
Матч 1/2 финала микста при участии Ястремской пройдет вторым запуском на корте Луи Армстронга. Ориентировочное начало поединка – не ранее 21:00 по киевскому времени.
Ястремская – первая теннисистка в истории Украины, которой удалось дойти до полуфинала в миксте на Открытом чемпионате США.
UA-Футбол проведет текстовую трансляцию полуфинального матча US Open при участии Даяны Ястремской.
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