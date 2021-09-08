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Сегодня Ястремская сыграет в полуфинале US Open

Теннис
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Сегодня Ястремская сыграет в полуфинале US Open

фото - btu.org.ua

Новина українською

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская в 1/2 финала Открытого чемпионата США в дуэте с Максом Перселлом за место в финале турнира Большого шлема поспорит с мексиканкой Гильяной Олмос и Марсело Аревало из Сальвадора.

Матч 1/2 финала микста при участии Ястремской пройдет вторым запуском на корте Луи Армстронга. Ориентировочное начало поединка – не ранее 21:00 по киевскому времени.

Ястремская – первая теннисистка в истории Украины, которой удалось дойти до полуфинала в миксте на Открытом чемпионате США.

UA-Футбол проведет текстовую трансляцию полуфинального матча US Open при участии Даяны Ястремской.

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В статье: Даяна Ястремская US Open-2021
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