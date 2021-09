Свитолина все еще не научилась играть с агрессивными левшами. Что нужно знать о вылете украинки с US Open?

Элина Свитолина еще никогда так убедительно не выступала на турнире Большого шлема – на пути к четвертьфиналу US Open одесситка в четырех матчах не проиграла ни одного сета, а в четвертом раунде впервые на мэйджоре разобралась с Симоной Халеп. Букмекеры моментально отреагировали на блестящую игру Свитолиной и возвысили украинку до статуса второго главного фаворита Открытого чемпионата США после белоруски Арины Соболенко.

И как это часто бывает со Свитолиной, её поход за премьерным Шлемом оборвался в самый неожиданный момент. Теперь в роли разрушителя мечты самой стабильной теннисистки 10-летия выступила 73-я ракетка мира из Канады Лейла Фернандес.

Свитолина снова не нашла аргументов против тенниса левши

Спустя шесть недель после разгрома от Маркеты Вондроушовой в полуфинале Олимпийских игр Элине Свитолиной вновь выпало разделить корт с атакующей левшой. Тогда поражение украинки можно было списать на колоссальную усталость после затяжных битв с Лаурой Зигемунд, Айлой Томлянович и Марией Саккари. Теперь же Свитолина была на свежих ногах, да и противостояла ей не бывшая финалистка Ролан Гаррос, а теннисистка, которая до приезда в Нью-Йорк на Шлемах выиграла лишь 4 из 10 матчей.

Казалось, Свитолина получила достаточно информации о теннисе Лейлы Фернандес после её сенсационных камбэков против Наоми Осаки и Анжелик Кербер. Элине нужно было глубоко играть с задней линии и не позволять Фернандес загонять себя в оборону, но вместо этого украинка снова вернулась к чрезмерно пассивному теннису. Фернандес же спокойно выдерживала темп и регулярно находила удары, которые ставили Свитолину в тупик. Вот так до верного Лейла разыграла ключевой мяч первого сета, просто подвигав Свитолину по углам, словно 13-летнюю девочку:

We have our first break of the match!@leylahfernandez takes an early 4-2 lead over Svitolina. pic.twitter.com/JDBJYGsitu — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2021

Ключевым во втором сете стал 10-минутный отрезок, по ходу которого Фернандес выключилась из игры и позволила Свитолиной уйти в отрыв с двумя брейками. Стоит отметить и преображение украинки – у Элины снова заработала первая подача, она прибавила в агрессии на втором мяче и стала на качественно другом уровне отвечать на до этого безупречные попытки Фернандес выйти в сетке.

???????? @ElinaSvitolina is WORKING that backhand right now. pic.twitter.com/l4d2dsUN9R — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2021

На опыте Свитолина была просто обязана дожимать Фернандес на старте третьего сета, однако дважды упустила гейм на приеме со счета 30:0, после чего провалила два подряд гейма на своей подаче. В тот момент бросались в глаза регулярные позиционные провалы украинки – порой Элина просто забывала, что играет против левши и набрасывала Фернандес под форхенд. Это сыграет со Свитолиной злую шутку в ключевой момент тайбрейка, но об этом чуть позже.

Тем временем Фернандес повела 5:2 в решающем сете – в этот момент после перехода на корт вышла совсем другая Свитолина. Кажется, мы еще никогда не видели такого взгляда от украинки. Максимальная концентрация, максимальная воля к победе – и Фернандес не справилась с моральным прессингом Элины, упустив свое преимущество. В какой-то момент Свитолина просто запретила себе ошибаться – это и привело её к камбэку с 2:5.

По матчам с Осакой и Кербер мы уже убедились, что Лейла не из той породы теннисисток, которые робеют перед авторитетами. Напротив, Фернандес начинает показывать свой лучший теннис как раз в те моменты, когда её прижимают к стене. Так произошло и в этот раз – канадка снова выдала порцию виннерсов и обеспечила себе тайбрейк, а там и Свитолина показала зубы, отогнав соперницу от матч-бола после двух подряд качественных атак с первой подачи.

На тайбрейке украинка вернулась со счета 1:4, но в ключевой момент Свитолину снова подвела собственная ограниченность. При счете 5:5 Элина грамотно выдвинулась к сетке после форхенда под лево, вот только вместо четкого завершающего удара слета просто неловко подставила ракетку и предоставила Фернандес идеальные условия для обводящего с форхенда. Спустя 30 секунд матч завершился…

SHE'S DONE IT @leylahfernandez upsets No. 5 seed Elina Svitolina to reach the #USOpen semifinals! pic.twitter.com/2TZTLlftsT — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2021

Свитолину погубили мягкая вторая подача и слабая игра у сетки

Свитолина в матче 1/4 финала была эффективней соперницы на первой подаче, допустила меньше невынужденных ошибок, в 8 раз чаще подавала навылет, выиграла больше очков на приеме и успешней действовала на брейк-поинтах. А в полуфинале US Open с Ариной Соболенко сыграет Фернандес.

Этот невероятно близкий матч (девушки выиграли по 60 очков на своей подаче, а на приеме Элина была чуть успешней – 39 на 38) Свитолина проиграла по двум причинам.

Во-первых, украинка в решающем сете провалилась на второй подаче. Если в двух стартовых партиях ей удавалось сдерживать Фернандес до рабочих 50-55%, то в третьем сете канадка на приеме второго мяча выиграла 9 из 11 розыгрышей. Средняя вторая подача Свитолиной в матче составила 122 км/час против 138 у Фернандес. На выходе имеем 6 приемов навылет второго мяча от канадки против всего одного от Элины.

Второй ключевой показатель, сделавший разницу, – игра у сетки. При практически идентичном количестве выходов вперед Свитолина забрала только 55% очков (12 из 22) против 79% у Фернандес (19 из 24). Для такого ровного матча разница в 24% – это слишком много. Стоит ли напомнить, что один из таких выходов к сетке, по сути, и решил судьбу битвы за полуфинал?

Свитолина и решающие стадии Шлемов – это катастрофа

Нет смысла в очередной раз перечислять регалии Элины Свитолиной – все в Украине и так прекрасно знают, что одесситка брала Итоговый турнир, 16 раз побеждала на турнирах WTA и вот уже более 200 недель подряд не покидает топ-10 мирового рейтинга. Точно так же все давно смирились с тем, что успешность Свитолиной на регулярных турнирах не имеет ничего общего с мэйджорами.

Вчерашнее поражение от Лейлы Фернандес стало для Свитолиной шестым при восьми появлениях в 1/4 финала на турнирах Большого шлема.

Все четвертьфиналы Элины Свитолиной на турнирах Большого шлема: Ролан Гаррос-2015: Ана Иванович (Сербия, 7) – 3:6, 2:6 Ролан Гаррос-2017: Симона Халеп (Румыния, 3) – 6:3, 6:7, 0:6 Australian Open-2018: Элиза Мертенс (Бельгия) – 4:6, 0:6 Australian Open-2019: Наоми Осака (Япония, 4) – 4:6, 1:6 Уимблдон-2019: Каролина Мухова (Чехия) – 7:5, 6:4 US Open-2019: Йоханна Конта (Великобритания) – 6:4, 6:4 Ролан Гаррос-2020: Надя Подороска (Аргентина) – 2:6, 4:6 US Open-2021: Лейла Фернандес (США) – 3:6, 6:3, 6:7

Шесть поражений из восьми – и только в проигранном матче с Фернандес Свитолина билась до последнего мяча. В остальных четвертьфиналах Элина либо выглядела обреченной с самого начала, либо опускала руки после неудачной попытки закрыть матч, как это было в памятной битве с Симоной Халеп в Париже в 2017-м.

Какой же поразительный контраст на фоне 16 побед Свитолиной в 19 финалах на уровне WTА. Куда же на мэйджорах пропадает это умение играть большие матчи? Вопрос риторический…