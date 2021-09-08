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Винус Уильямс попала на обложку Cosmopolitan

Теннис
(1 голосов)

Это оценила и её сестра Серена

Винус Уильямс попала на обложку Cosmopolitan

Новина українською

41-летняя американка Винус Уильямс попала на обложку журнала Cosmopolitan.

"Боже, мне это нравится", - написала в комментариях её сестра Серена.﻿

Винус Уильямс попала на обложку Cosmopolitan - изображение 1

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В статье: Серена Уильямс
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