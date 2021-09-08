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Винус Уильямс попала на обложку Cosmopolitan
Это оценила и её сестра Серена
41-летняя американка Винус Уильямс попала на обложку журнала Cosmopolitan.
"Боже, мне это нравится", - написала в комментариях её сестра Серена.
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