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Ручка и блокнот с автографом Джоковича продаются за $ 740
Но стоит ли оно того?
фото - flashscore.com.ua
Известная немецкая компания Montblanc выпустила специальную серию наборов из канцелярских принадлежностей — ручки и ежедневника в сотрудничестве с фондом первой ракетки мира серба Новака Джоковича.
Каждый комплект идёт с автографами Джоковича и стоит $ 740.
Ранее Джокович в четвёртом круге турнира Открытого чемпионата США — 2021 обыграл американца Дженсона Бруксби со счётом 1:6, 6:3, 6:2, 6:2.
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