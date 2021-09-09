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На US Open впервые за 12 лет на титул претендуют два тинейджера

Теннис
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Турнир сенсаций

На US Open впервые за 12 лет на титул претендуют два тинейджера

фото - flashscore.com.ua

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На Открытом чемпионате США впервые с 2009 года в полуфинал вышли две теннисистки, чей возраст не превышает 20 лет.

Лейла Фернандес в 1/4 финала в трех сетах обыграла Элину Свитолину, а Эмма Радукану накануне выбила из борьбы олимпийскую чемпионку Токио Белинду Бенчич.

Фернандес в полуфинале US Open сыграет с Ариной Соболенко, а Радукану попробует остановить Марию Саккари.

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В статье: US Open-2021 Лейла Анни Фернандес Эмма Радукану
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