На US Open впервые за 12 лет на титул претендуют два тинейджера

На Открытом чемпионате США впервые с 2009 года в полуфинал вышли две теннисистки, чей возраст не превышает 20 лет.

Лейла Фернандес в 1/4 финала в трех сетах обыграла Элину Свитолину, а Эмма Радукану накануне выбила из борьбы олимпийскую чемпионку Токио Белинду Бенчич.

With Leylah Fernandez and Emma Raducanu, this is the 1st time since 2009 that the 2 teenagers have progressed to the #USOpen semifinals.



In the Open Era, 2 teenagers have now advanced to the #USOpen semifinals 11 times. pic.twitter.com/WPhaqv1Otg