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На US Open впервые за 12 лет на титул претендуют два тинейджера
Турнир сенсаций
фото - flashscore.com.ua
На Открытом чемпионате США впервые с 2009 года в полуфинал вышли две теннисистки, чей возраст не превышает 20 лет.
Лейла Фернандес в 1/4 финала в трех сетах обыграла Элину Свитолину, а Эмма Радукану накануне выбила из борьбы олимпийскую чемпионку Токио Белинду Бенчич.
With Leylah Fernandez and Emma Raducanu, this is the 1st time since 2009 that the 2 teenagers have progressed to the #USOpen semifinals.— WTA Insider (@WTA_insider) September 8, 2021
In the Open Era, 2 teenagers have now advanced to the #USOpen semifinals 11 times. pic.twitter.com/WPhaqv1Otg
Фернандес в полуфинале US Open сыграет с Ариной Соболенко, а Радукану попробует остановить Марию Саккари.
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