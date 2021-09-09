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Джокович повторил рекорд Федерера после выхода в полуфинал US Open
Серб продолжает переписывать историю
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Накануне Новак Джокович в четырех сетах обыграл Маттео Берреттини и вышел в полуфинал Открытого чемпионата США.
Победа над итальянцем стала для первой ракетки мира 224-й в карьере над теннисистом из топ-10 мирового рейтинга. По этому показателю Джокович настиг Роджера Федерера.
Джокович выиграл 69% матчей против теннисистов из топ-10. Успешней с игроками из топ-10 в истории АТР-тура играл только Бьорн Борг (71%).
Стать единоличным рекордсменом Новак Джокович сможет в случае победы над Александром Зверевым в 1/2 финала US Open.
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