Джокович повторил рекорд Федерера после выхода в полуфинал US Open

Накануне Новак Джокович в четырех сетах обыграл Маттео Берреттини и вышел в полуфинал Открытого чемпионата США.

Победа над итальянцем стала для первой ракетки мира 224-й в карьере над теннисистом из топ-10 мирового рейтинга. По этому показателю Джокович настиг Роджера Федерера.

Джокович выиграл 69% матчей против теннисистов из топ-10. Успешней с игроками из топ-10 в истории АТР-тура играл только Бьорн Борг (71%).

Стать единоличным рекордсменом Новак Джокович сможет в случае победы над Александром Зверевым в 1/2 финала US Open.

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