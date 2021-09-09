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Стаховский неожиданно проиграл 347-й ракетке мира на челленджере в Киеве

Теннис
(2 голосов)

Взять титул на родной земле не вышло

Стаховский неожиданно проиграл 347-й ракетке мира на челленджере в Киеве

Новина українською

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский во втором круге челленджера в Киеве в трех сетах (6:4, 3:6, 2:6) проиграл турку Эрги Киркину, который в рейтинге АТР находится на 347-м месте.

Стаховский проиграл 4 гейма на своей подаче, а на приеме смог сделать только 2 брейка.

Среди украинцев единственным в четвертьфинал челленджера в Киеве пробился Алексей Крутых.

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В статье: теннис Сергей Стаховский
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