Стаховский неожиданно проиграл 347-й ракетке мира на челленджере в Киеве

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский во втором круге челленджера в Киеве в трех сетах (6:4, 3:6, 2:6) проиграл турку Эрги Киркину, который в рейтинге АТР находится на 347-м месте.

Стаховский проиграл 4 гейма на своей подаче, а на приеме смог сделать только 2 брейка.

Среди украинцев единственным в четвертьфинал челленджера в Киеве пробился Алексей Крутых.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!