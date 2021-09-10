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Фернандес и Радукану сыграют в финале US Open. Им на двоих 37 лет
Самый сенсационный финал в истории?
фото - flashscore.com.ua
Лейла Фернандес после побед над Наоми Осакой, Анжелик Кербер и Элиной Свитолиной в полуфинале Открытого чемпионата США за 2 часа и 24 минуты обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко (7:6, 4:6, 6:4).
Белоруска подала 10 эйсов, заработала 11 брейк-поинтов и организовала 45 виннерсов, но этого оказалось недостаточно, чтобы остановить 19-летнюю теннисистку из Канады.
Эмма Радукану в статусе 150-й ракетки мира прошла путь от квалификации к финалу турнира Большого шлема. В 1/2 финала в Нью-Йорке 18-летняя британка неожиданно разбила Марию Саккари (6:1, 6:4).
Радукану в матче с гречанкой сделала 3 брейка, а на своей подаче отыграла 7 брейк-поинтов. Также в активе главной сенсации US Open 16 виннерсов и 4 эйса.
Финал US Open в женском одиночном разряде пройдет в субботу, 11 сентября.
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