Ким Клейстерс получила уайлд-кард на турнир в Чикаго

Экс первая ракетка мира, четырёхкратная победительница турниров "Большого шлема", бельгийка Ким Клейстерс получила уайлд-кард от организаторов турнира в Чикаго. Об этом сообщает официальный "твиттер" турнира Chicago Tennis Festival.

Соревнования начнутся 27 сентября и будут длиться неделю.

Для 38-летней Клейстерс это будет первый турнир после Открытого чемпионата США — 2020. В феврале прошлого года Ким вернулась в тур после семилетнего перерыва и рождения двух детей.