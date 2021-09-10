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Ким Клейстерс получила уайлд-кард на турнир в Чикаго
Соревнования стартуют 27 сентября
Экс первая ракетка мира, четырёхкратная победительница турниров "Большого шлема", бельгийка Ким Клейстерс получила уайлд-кард от организаторов турнира в Чикаго. Об этом сообщает официальный "твиттер" турнира Chicago Tennis Festival.
Соревнования начнутся 27 сентября и будут длиться неделю.
Для 38-летней Клейстерс это будет первый турнир после Открытого чемпионата США — 2020. В феврале прошлого года Ким вернулась в тур после семилетнего перерыва и рождения двух детей.
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