Фернандес – Радукану. Главные факты сенсационного финала US Open

Лишь в девятый раз в истории Открытой эры в финал турнира Большого шлема пробились два тинейджера. Уникальность ситуации заключается в том, что Лейла Фернандес и Эмма Радукану на двоих выиграли лишь один титул WTA, а в мировом рейтинге обе финалистки стоят далеко за пределами топ-50.

Как Фернандес и Радукану шли к финалу?

Лейла Фернандес в Нью-Йорке начала выбивать теннисисток с именем с первого раунда. Ана Конюх, Кайя Канепи, Наоми Осака, Анжелик Кербер и Элина Свитолина – всех этих девушек объединяет то, что в разные годы на US Open они доходили как минимум до четвертьфинала, а Осака и Кербер становились чемпионками турнира и входят в узкий круг экс-первых ракеток мира.

Главный факт об умопомрачительном прорыве 19-летней теннисистки из Канады: Фернандес на пути к финалу выбила каждую представительницу топ-5 рейтинга WTA в нижней половине турнирной сетки.

Лейла Фернандес: все матчи на US Open

Эмма Радукану – первая финалистка в истории US Open из квалификации. И это в 18 лет! И это лишь на втором в карьере турнире Большого шлема. Просто невероятно!

Радукану в девяти матчах на Открытом чемпионате США не проиграла ни одного сета, а главной жертвой феноменальной британки стала олимпийская чемпионка Токио Белинда Бенчич, причем до встречи с теннисисткой из Швейцарии Эмма никогда не пересекалась на корте с соперницей из топ-40 мирового рейтинга.

Эмма Радукану: все матчи на US Open

Лейла Фернандес провела в игре 12 часов и 45 минут. Эмма Радукану с учетом квалификации отыграла на три матча больше, но потратила на проход к титульному матчу меньше времени (7 часов и 42 минуты в основной сетке и 3 часа и 52 в квалификации).

А что у Радукану и Фернандес по личным встречам?

Двум финалисткам US Open на двоих лишь 37 лет – неудивительно, что они все еще не пересекались на взрослых турнирах.

А вот на юниорском уровне Радукану и Фернандес однажды встретились. Это произошло в 2018 году на Уимблдоне – Эмма выиграла в двух сетах, но вскоре попала под каток в лице будущей чемпионки Ролан Гаррос Иги Швёнтек.

The 2021 #USOpen women's singles final will be a rematch of the 2018 Wimbledon girls singles second round match!

Emma Raducanu v Leylah Fernandez





Почему финал между Фернандес и Радукану уже стал историей?

Впервые в истории Открытой эры тенниса с 1968 года в финале турнира Большого шлема сыграют две теннисистки не из посева. Когда мы говорим впервые, то это действительно значит впервые – ни у мужчин, ни у женщин такого никогда не было.

Emma Raducanu ???? Leylah Fernandez for the #USOpen title ????





Дополнительного окраса этому достижению добавляет тот факт, что впервые в истории Открытой эры в финал Шлема пробилась теннисистка из квалификации.

Два тинейджера встретятся в финале мэйджора впервые с 1999 года, когда на US Open 17-летняя Серена Уильямс обыграла на год старшую Мартину Хингис.

Радукану – вторая финалистка US Open, которая в рейтинге WTA стоит за пределами топ-100. Британка повторила достижение Ким Клийстерс, которая в 2009 году выиграла американский Шлем без единого очка в мировом рейтинге.

Радукану повторила рекорд Открытой эры тенниса по количеству затраченных попыток на первый финал. Эмма дебютировала в основе мэйджоров два месяца назад, когда на домашнем Уимблдона дошла до четвертого раунда. В 1978 году Пэм Шрайвер со второй попытки дошла до финала, который по иронии судьбы оказался единственным в ее карьере.

Sheer. Dominance.





Радукану – лишь четвертая теннисистка в истории US Open, которая в дебютном появлении на турнире сходу добралась до финала. Британка после победы над Марией Саккари повторила достижение Пэм Шрайвер, Винус Уильямс и Бьянки Андрееску.

Фернандес после победы над Осакой, Свитолиной и Соболенко повторила рекорд Вирджинии Уэйд и Серены Уильямс по количеству поверженных теннисисток из топ-5 рейтинга WTA на US Open. К слову, Уэйд и Серена в конце концов стали чемпионками американского Шлема.

✔️ No. 3 Naomi Osaka

✔️ No. 16 Angelique Kerber

✔️ No. 5 Elina Svitolina

✔️ No. 2 Aryna Sabalenka





Фернандес – четвертая представительница Канады в финале турнира Большого шлема после Эжени Бушар, Милоша Раонича и Бьянки Андрееску. Что касается Великобритании, то она в последний раз претендовала на мэйджор в 1977 году, когда Вирджиния Уэйд выиграла Уимблдон.

Финал US Open между Эммой Радукану и Лейлой Фернандес начнется 11 сентября в 23:00 по киевскому времени. Прямая трансляция – Eurosport 1.

Прогноз UA-Футбол: победа Фернандес в трех сетах.