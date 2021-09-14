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Медведев и Радукану – в топ-10 ударов US Open. ВИДЕО
Лучшие хайлайты американского Шлема
Телеканал Eurosport на своем YouTube-канале представил топ-10 ударов Открытого чемпионата США.
В этом видео нашлось место шедеврам от Даниила Медведева, Эммы Радукану, Александра Зверева и других теннисистов.
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