Медведев и Радукану – в топ-10 ударов US Open. ВИДЕО

Телеканал Eurosport на своем YouTube-канале представил топ-10 ударов Открытого чемпионата США.

В этом видео нашлось место шедеврам от Даниила Медведева, Эммы Радукану, Александра Зверева и других теннисистов.

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