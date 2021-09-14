Трёхкратный победитель турниров "Большого шлема", британский теннисист Энди Маррей получил уайлд-кард на турнир в Сан-Диего (США), который пройдёт с 27 сентября по 3 октября, сообщает пресс-служба соревнований в своём "инстаграме".

"У меня остались прекрасные воспоминания о выступлении здесь в Кубке Дэвиса. Опыт игры на бейсбольном стадионе был невероятным. Сан-Диего — прекрасный город. С нетерпением жду начала турнира", — сказал Маррей.

Ранее в состав участников турнира вошли Фоньини, Григор Димитров, Диего Шварцман и Кей Нисикори.