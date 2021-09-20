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18-летняя чемпионка US Open снялась с турнира в Чикаго

Теннис
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Причина такого решения неизвестна

18-летняя чемпионка US Open снялась с турнира в Чикаго

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану снялась с турнира категории WTA-500, который пройдёт в Чикаго (США) с 27 сентября по 3 октября. Об этом сообщает "твиттер" Entry List Updates Women.

Ранее Радукану сенсационно выиграла титул на Открытом чемпионате США – 2021. В решающем матче Эмма в двух сетах обыграла представительницу Канады Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:3. Отметим, что британка начинала турнир с квалификации.

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В статье: Эмма Радукану
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