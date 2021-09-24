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Свитолина возглавит посев турнира в Чикаго

Теннис
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Ждем еще один титул

Свитолина возглавит посев турнира в Чикаго

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина станет лидером посева турнира WTA 500 в Чикаго, который пройдет с 27 сентября по 3 октября.

Ранее Свитолина могла претендовать на третий номер посева, но теперь выяснилось, что в Чикаго не приедут вторая ракетка мира Арина Соболенко и №3 в рейтинге WTA Каролина Плишкова.

Также с турнира в Чикаго снялись София Кенин, Кори Гауфф, Дарья Касаткина и другие. В основную сетку поднялись Слоан Стивенс, Андреа Петкович, Кайя Канепи и другие.

Помимо Элины Свитолиной в Чикаго выступит и третья ракетка Украины Марта Костюк.

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В статье: Элина Свитолина Марта Костюк
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