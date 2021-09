Свитолина возглавит посев турнира в Чикаго

Первая ракетка Украины Элина Свитолина станет лидером посева турнира WTA 500 в Чикаго, который пройдет с 27 сентября по 3 октября.

Ранее Свитолина могла претендовать на третий номер посева, но теперь выяснилось, что в Чикаго не приедут вторая ракетка мира Арина Соболенко и №3 в рейтинге WTA Каролина Плишкова.

Также с турнира в Чикаго снялись София Кенин, Кори Гауфф, Дарья Касаткина и другие. В основную сетку поднялись Слоан Стивенс, Андреа Петкович, Кайя Канепи и другие.

Some notable withdrawals from the Chicago 500 list:



Sabalenka

Pliskova

Kenin

Gauff

Kasatkina

Cirstea

Konta



Still looking incredible, though...



(WCs: Kerber and Clijsters!) pic.twitter.com/Vi21MCCe2T