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Свитолина возглавит посев турнира в Чикаго
Ждем еще один титул
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка Украины Элина Свитолина станет лидером посева турнира WTA 500 в Чикаго, который пройдет с 27 сентября по 3 октября.
Ранее Свитолина могла претендовать на третий номер посева, но теперь выяснилось, что в Чикаго не приедут вторая ракетка мира Арина Соболенко и №3 в рейтинге WTA Каролина Плишкова.
Также с турнира в Чикаго снялись София Кенин, Кори Гауфф, Дарья Касаткина и другие. В основную сетку поднялись Слоан Стивенс, Андреа Петкович, Кайя Канепи и другие.
Some notable withdrawals from the Chicago 500 list:— José Morgado (@josemorgado) September 23, 2021
Sabalenka
Pliskova
Kenin
Gauff
Kasatkina
Cirstea
Konta
Still looking incredible, though...
(WCs: Kerber and Clijsters!) pic.twitter.com/Vi21MCCe2T
Помимо Элины Свитолиной в Чикаго выступит и третья ракетка Украины Марта Костюк.
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