Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась на 6-е место, новый рекорд Калининой
Обновленная ситуация в мировом рейтинге
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка Украины Элина Свитолина в новой версии рейтинга WTA регрессировала на шестое место, пропустив вперед Игу Швёнтек и Барбору Крейчикову.
Среди остальных украинок в топ-100 улучшить свое положение смогла только Ангелина Калинина, которая начала неделю на рекордной в карьере 60-й позиции.
Марта Костюк опустилась на 57-е место (-1), а Даяна Ястремская упала на 72-ю строку (-19).
Полная версия рейтинга WTA от 27 сентября 2021 года
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Промоутер озвучил дату реванша Усика и Джошуа
- Сдержал обещание. Хавбек Реала подарил по футболке сливочных всем сотрудникам бывшего клуба
- Усик вернулся в Украину после победы над Джошуа
- Свитолина возглавит посев турнира в Чикаго
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО
- Шутки, приколы и позитивный настрой. Как женская сборная Украине фотосессию проводила