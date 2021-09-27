Рейтинг WTA: Свитолина опустилась на 6-е место, новый рекорд Калининой

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в новой версии рейтинга WTA регрессировала на шестое место, пропустив вперед Игу Швёнтек и Барбору Крейчикову.

Среди остальных украинок в топ-100 улучшить свое положение смогла только Ангелина Калинина, которая начала неделю на рекордной в карьере 60-й позиции.

Марта Костюк опустилась на 57-е место (-1), а Даяна Ястремская упала на 72-ю строку (-19).

Полная версия рейтинга WTA от 27 сентября 2021 года

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