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Элина Свитолина обыграла Анисимову и вышла в 1/8 финала турнира в Чикаго
Украинка легко справилась с оппоненткой
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Завершилась встреча второго круга турнира в Чикаго, в котором 6-я ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла американку Аманду Анисимову.
Чикаго. Второй круг
Элина Свитолина - Аманда Анисимова 6:4, 6:3
Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. За всю игру Свитолина сделала 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Аманды 1 эйс, 7 двойные ошибки и 2 брейка при 3 брейк-пойнтах.
В третьем круге Свитолина встретится с представительницей Румынии Еленой-Габриэлой Русе, которая во втором круге обыграла украинскую теннисистку Катерину Козлову в двух сетах (7:5, 6:2).
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