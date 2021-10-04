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Норвежец стал лидером сезона по титулам в АТР-туре

Теннис
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Норвежец стал лидером сезона по титулам в АТР-туре

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Каспер Рууд в финале турнира АТР-250 в Сан-Диего за 1 час и 3 минуты разгромил Кэмерона Норри (6:0, 6:2) и стал единоличным лидером по количеству титулов в 2021 году

Титул в Сан-Диего стал для Рууда пятым в сезоне. По этому показателю 10-я ракетка мира обошел Новака Джоковича, Александра Зверева и Даниила Медведева, у которых по четыре титула.

По количеству побед в сезоне Рууд с 47-ю выигранными матчами уступает только Даниилу Медведеву (48) и Стефаносу Циципасу (51).

Каспер Рууд занимает восьмое место в Чемпионской гонке АТР и близок к дебюту на Итоговом турнире в Турине.

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В статье: теннис Каспер Рууд
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