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Четыре украинки узнали соперниц по турниру в Индиан-Уэллсе
Один из последних крупных турниров сезона
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Элина Свитолина в статусе четвертой сеяной пропускает первый раунд турнира WTA 1000 в США, а первой соперницей украинки на BNP Paribas Open станет Тереза Мартинцева или Эшлин Крюгер.
Марта Костюк в первом круге сыграет с 48-й ракеткой мира Чжан Шуай, а победительница этой встречи выйдет на Симону Халеп.
Ангелина Калинина за право сыграть во втором раунде с олимпийской чемпионкой Токио Белиндой Бенчич поспорит с 44-й ракеткой мира Шелби Роджерс.
Даяна Ястремская в первом круге в Индиан-Уэллсе встретится с №374 рейтинга WTA Эльзой Жакмо. Победительница матча во втором раунде сыграет с Паулой Бадосой.
Пятой украинкой в основной сетке в Индиан-Уэллсе может стать Екатерина Козлова, если сегодня в финале квалификации обыграет Жаклин Паолини.
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