Четыре украинки узнали соперниц по турниру в Индиан-Уэллсе

Элина Свитолина в статусе четвертой сеяной пропускает первый раунд турнира WTA 1000 в США, а первой соперницей украинки на BNP Paribas Open станет Тереза Мартинцева или Эшлин Крюгер.

Марта Костюк в первом круге сыграет с 48-й ракеткой мира Чжан Шуай, а победительница этой встречи выйдет на Симону Халеп.

Ангелина Калинина за право сыграть во втором раунде с олимпийской чемпионкой Токио Белиндой Бенчич поспорит с 44-й ракеткой мира Шелби Роджерс.

Даяна Ястремская в первом круге в Индиан-Уэллсе встретится с №374 рейтинга WTA Эльзой Жакмо. Победительница матча во втором раунде сыграет с Паулой Бадосой.

Пятой украинкой в основной сетке в Индиан-Уэллсе может стать Екатерина Козлова, если сегодня в финале квалификации обыграет Жаклин Паолини.

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