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Свитолина узнала имя первой соперницы в Индиан-Уэллсе

Теннис
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Украинке очень нужны очки

Свитолина узнала имя первой соперницы в Индиан-Уэллсе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Элина Свитолина в статусе четвертой сеяной во втором круге BNP Paribas Open сыграет с 52-й ракеткой мира Терезой Мартинцевой, которая на старте основной сетки обыграла Эшлин Крюгер (6:2, 7:6).

Свитолина и Мартинцева в Индиан-Уэллсе проведут первую очную встречу. Победительница этого поединка в третьем круге сыграет с Сораной Кырстя или Мисаки Дои.

Свитолина занимает 12-е место в Чемпионской гонке WTA и ведет борьбу за место на Итоговом турнире в Гвадалахаре.

Накануне во второй раунд BNP Paribas Open вышла Марта Костюк, а сегодня первый матч на турнире проведет Даяна Ястремская.

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В статье: теннис Элина Свитолина
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