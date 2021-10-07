Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина узнала имя первой соперницы в Индиан-Уэллсе
Украинке очень нужны очки
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Элина Свитолина в статусе четвертой сеяной во втором круге BNP Paribas Open сыграет с 52-й ракеткой мира Терезой Мартинцевой, которая на старте основной сетки обыграла Эшлин Крюгер (6:2, 7:6).
Свитолина и Мартинцева в Индиан-Уэллсе проведут первую очную встречу. Победительница этого поединка в третьем круге сыграет с Сораной Кырстя или Мисаки Дои.
Свитолина занимает 12-е место в Чемпионской гонке WTA и ведет борьбу за место на Итоговом турнире в Гвадалахаре.
Накануне во второй раунд BNP Paribas Open вышла Марта Костюк, а сегодня первый матч на турнире проведет Даяна Ястремская.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Месси: Я не ошибся, перейдя в Пари Сен-Жермен
- УЕФА: Карта Украины с Крымом отражает резолюцию ООН
- Италия - Испания 1:2. Видео голов и обзор матча
- 20 случаев, когда соперник аплодировал Джоковичу после сумасшедшего удара. ВИДЕО
- Мать Криштиану Роналду категорически против свадьбы сына с Джорджиной Родригес. ФОТО
- Подруга звезды Ромы публикует сексуальные фото в белье пока ее парень помогал громить Зарю. ФОТО