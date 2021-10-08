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Клейстерс не выиграла ни одного матча после возобновления карьеры

Теннис
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Может всё было зря?

Клейстерс не выиграла ни одного матча после возобновления карьеры

Новина українською

Экс-первая ракетка мира Ким Клейстерс в первом раунде турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе в трех сетах за 1 час и 37 минут проиграла Катержине Синяковой (1:6, 6:2, 2:6).

Поражение от чешки стало для Клейстерс пятым после возобновления карьеры. Легендарная бельгийка с февраля 2020 года провела пять турниров WTA, но ни разу не прошла во второй раунд.

Ким Клейстерс за карьеру выиграла 52 титула WTA (41 одиночный), 6 раз побеждала на Шлемах (4 в одиночке), трижды выигрывала Итоговый турнир, 6 раз завершала сезон в топ-5 рейтинга WTA и заработала свыше 25 миллионов долларов.

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В статье: теннис Ким Клийстерс
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