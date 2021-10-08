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Стефанос Циципас: Калифорния является великолепным местом для тенниса

Теннис
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Теннисист выступит на турнире BNP Paribas Open

Стефанос Циципас: Калифорния является великолепным местом для тенниса

фото - flashscore.com.ua

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Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал об отношении к турниру категории АТР-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

"Калифорния является великолепным местом для тенниса — начиная с погоды и заканчивая идеальными условиями. Здесь крутая организация, и абсолютно по делу соревнования в Индиан-Уэллсе считают одними из лучших в мире. Любой теннисист подтвердит это — просто спросите его.

BNP Paribas Open — большой турнир. Здесь, как и в Майами, игроки чувствуют себя словно на турнире "Большого шлема", — цитирует Циципаса официальный сайт АТР.

Греческий теннисист посеян на соревнованиях в Индиан-Уэллсе под втором номером.

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В статье: Стефанос Циципас
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