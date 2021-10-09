Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина - Мартинцева: Видео-обзор матча второго круга Индиан-Уэллс
Поздравляем украинку
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка, седьмая ракетка мира Элина Свитолина в матче второго круга американского Индиан-Уэллс победила представительницу Чехии Терезию Мартинцеву (WTA №52).
Вашему вниманию видео-обзор матча:
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Финляндия - Украина. Команды определились с цветом футболок на матч
- Следим за будущим соперником. Казахстан - Босния и Герцеговина. Анонс и прогноз матча на 9 октября 2021
- Провал украинской молодежки, 30 претендентов на Золотой мяч. Главные новости за 8 октября
- Power Ranking WTA-тура: Барти доминирует, Свитолина в двух шагах от топ-10
- Тут не до футбола. Шикарная красотка, которая приехала в Украину со звездой Александрии. ФОТО
- Те же проблемы, что и у обычных людей. Водитель Роналду не смог заправить новый Bentley португальца
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...