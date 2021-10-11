Свитолина поднялась на 10-е место в Чемпионской гонке WTA

Накануне Элина Свитолина в тяжелой борьбе вырвала путевку в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв в трех сетах Сорану Кырстя (4:6, 6:4, 7:6).

Поражение россиянки Анастасии Павлюченковой в матче с Лейлой Фернандес позволило Свитолиной в онлайн-версии Чемпионской гонке WTA переместиться на 10-е место.

Для попадания на Итоговый турнир WTA в Гвадалахаре украинке нужно занять в WTA Race как минимум восьмое место. На данный момент от этой строки Свитолину отделяют 270 очков.

Следующий матч в Индиан-Уэллсе Элина Свитолина проведет 12 октября против Джессики Пегулы, которая в Чемпионской гонке занимает 13-е место и также ведет борьбу за путевку на Итоговый турнир.

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