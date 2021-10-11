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Год назад Надаль разбил Джоковича в финале Ролан Гаррос. ВИДЕО

Теннис
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Тогда испанца было не остановить

Год назад Надаль разбил Джоковича в финале Ролан Гаррос. ВИДЕО

фото - atptour.com

Новина українською

Рафаэль Надаль ровно год назад в финале Открытого чемпионата Франции в Париже нанес разгромное поражение Новаку Джоковичу (6:0, 6:2, 6:4).

Испанец стал 20-кратным победителем турниров Большого шлема и догнал по этому показателю Роджера Федерера.

Джокович взял реванш у Надаля на Ролан Гаррос в этом году, когда в четырех сетах обыграл испанца в полуфинале.

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В статье: Новак Джокович Рафаэль Надаль Ролан Гаррос
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