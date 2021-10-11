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Год назад Надаль разбил Джоковича в финале Ролан Гаррос. ВИДЕО
Тогда испанца было не остановить
фото - atptour.com
Рафаэль Надаль ровно год назад в финале Открытого чемпионата Франции в Париже нанес разгромное поражение Новаку Джоковичу (6:0, 6:2, 6:4).
Испанец стал 20-кратным победителем турниров Большого шлема и догнал по этому показателю Роджера Федерера.
Джокович взял реванш у Надаля на Ролан Гаррос в этом году, когда в четырех сетах обыграл испанца в полуфинале.
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