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Азаренко: Здорово видеть, как развивается теннис в моей стране и с небольшим количеством ресурсов
Теннисистка поделилась эмоциями
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась ожиданиями от матча с соотечественницей Александрой Саснович в рамках 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе (США).
"Около пяти лет назад в туре было не так много игроков из моей страны. Здорово видеть, как развивается теннис в такой маленькой стране с небольшим количеством ресурсов. Я очень горжусь этим.
Прежде всего я очень рада, что Саша прошла в четвёртый раунд. В последнее время у неё были менее хорошие результаты, так что это потрясающее достижение. Это будет интересный матч. Думаю, что она играет очень свободно, ей нечего терять. Такие противники всегда таят в себе немного опасности. Но я, честно говоря, с нетерпением жду встречи. Я знаю, что все говорят, что хотят сосредоточиться на себе, но я здесь, чтобы сосредоточиться на том, как я могу улучшить свою игру. Иногда требуется время, чтобы понять, что, возможно, есть некоторые вещи, которые необходимо изменить. Вот на какой стадии я сейчас нахожусь. Хочу посмотреть, как я смогу осуществить эти изменения и работать над игрой дальше", — приводит слова Азаренко WTA.
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