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Свитолина с разгромом покинула турнир в Индиан-Уэллсе
Просто без шансов
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Элина Свитолина в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе за 1 час и 4 минуты проиграла 24-й ракетке мира Джессике Пегуле (1:6, 1:6) и не смогла взять реванш у американки за поражение в начале года на Australian Open.
Make that SEVEN Top-10 wins on the year ????— wta (@WTA) October 12, 2021
???????? @JLPegula's flawless performance against Svitolina puts her through to the #BNPPO21 quarterfinals! pic.twitter.com/TugIwFdBjZ
Свитолина проиграла пять геймов на своей подаче и не заработала ни одного брейк-поинта. В пассиве первой ракетки Украины семь двойных ошибок и 27 невынужденных.
В Индиан-Уэллсе Элина Свитолина заработала 120 рейтинговых очков и 92 тысячи долларов призовых.
Следующей соперницей Джессики Пегулы на BNP Paribas Open станет экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко.
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