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Свитолина с разгромом покинула турнир в Индиан-Уэллсе

Теннис
(1 голосов)

Просто без шансов

Свитолина с разгромом покинула турнир в Индиан-Уэллсе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Элина Свитолина в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе за 1 час и 4 минуты проиграла 24-й ракетке мира Джессике Пегуле (1:6, 1:6) и не смогла взять реванш у американки за поражение в начале года на Australian Open.

Свитолина проиграла пять геймов на своей подаче и не заработала ни одного брейк-поинта. В пассиве первой ракетки Украины семь двойных ошибок и 27 невынужденных.

В Индиан-Уэллсе Элина Свитолина заработала 120 рейтинговых очков и 92 тысячи долларов призовых.

Следующей соперницей Джессики Пегулы на BNP Paribas Open станет экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко.

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В статье: теннис Элина Свитолина Джессика Пегула
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