Свитолина с разгромом покинула турнир в Индиан-Уэллсе

Элина Свитолина в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе за 1 час и 4 минуты проиграла 24-й ракетке мира Джессике Пегуле (1:6, 1:6) и не смогла взять реванш у американки за поражение в начале года на Australian Open.

Make that SEVEN Top-10 wins on the year ????



???????? @JLPegula's flawless performance against Svitolina puts her through to the #BNPPO21 quarterfinals! pic.twitter.com/TugIwFdBjZ