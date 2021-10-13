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Индиан-Уэллс. Зверев выбил Маррея, волевая победа Циципаса
На Мастерсе в Калифорнии сегодня было напряженно
В битве олимпийских чемпионов Александр Зверев за 2 часа и 8 минут остановил Энди Маррея (6:4, 7:6), который в каждом сете вел с брейком, но удержать преимущество не смог. Впереди у Зверева матч с Гаэлем Монфисом – француз в 1/16 финала остановил Кевина Андерсона (7:5, 6:2).
Третий сеяный Стефанос Циципас отыграл сет и брейк в матче с Фабио Фоньини (2:6, 6:3, 6:4). Грек вышел навстречу Алексу Де Минауру.
Главным сюрпризом дня стал вылет пятого сеяного Маттео Берреттини, которого в двух сетах за борт Мастерса отправил Тэйлор Фриц (6:4, 6:3).
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