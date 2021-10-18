Костюк и Калинина обновили личные рекорды в рейтинге WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вернулась в топ-6 рейтинга WTA за счет падения Иги Швёнтек с 4-го места за пределы топ-10.

С новыми личными рекордами новую неделю начали Марта Костюк (53-е место, +5) и Ангелина Калинина (57-е место, +5).

Свое положение в рейтинге WTA улучшили и другие украинские теннисистки – Екатерина Козлова (130-е место, +6), Леся Цуренко (145-е место, +4), Катарина Завацкая (170-е место, +5), Дарья Снигур (184-е место, +8) и Екатерина Бондаренко (212-е место, +3).

В топ-10 наибольшего прогресса добилась первая ракетка Африки Онс Жабер, которая после выхода в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе поднялась на рекордное в карьере восьмое место.

Полная версия рейтинга WTA от 18 октября 2021 года

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