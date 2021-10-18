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Рейтинг АТР: четыре украинца бьют личные рекорды
Позитивная неделя
Ассоциация теннисистов-профессионалов представила обновленную версию рейтинга АТР.
Первая ракетка Украины Илья Марченко поднялся на три позиции и стал 164-й ракеткой мира, а Сергей Стаховский прогрессировал на семь строк (227-е место).
Личные рекорды в рейтинге АТР побили Виталий Сачко (251-е место, +4) Алексей Крутых (375-е место, +22), Георгий Кравченко (434-е место, +18) и Эрик Ваншельбойм (482-е место, +1).
В топ-10 дебютировал поляк Хуберт Хуркача, а легендарный Роджер Федерер опустился на две позиции и стал 11-й ракеткой мира.
Полная версия рейтинга АТР от 18 октября 2021 года
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