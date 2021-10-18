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Костюк проиграла на старте турнира WTA на Тенерифе
Еще одна осечка украинки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Марта Костюк в первом раунде турнира WTA 250 в Испании в двух сетах за 1 час и 59 минут уступила 56-й ракетке мира из Румынии Ирине Бегу (4:6, 4:6).
Костюк в единственном матче на Тенерифе допустила на своей подаче 18 брейк-поинтов и позволила Бегу сделать пять брейков. На приеме же украинка ответила только тремя выигранными геймами.
Костюк потерпела четвертое поражение в последних пяти матчах и упустила шанс приблизиться к дебюту в топ-50 рейтинга WTA.
На Tenerife Ladies Open Марта Костюк заработала 2675 долларов призовых и 1 рейтинговое очко.
Таким образом, единственной украинкой на Тенерифе осталась Элина Свитолина, которая во вторник в первом раунде сыграет с Марией Камилой Осорио Серрано.
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