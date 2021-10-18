Костюк проиграла на старте турнира WTA на Тенерифе

Марта Костюк в первом раунде турнира WTA 250 в Испании в двух сетах за 1 час и 59 минут уступила 56-й ракетке мира из Румынии Ирине Бегу (4:6, 4:6).

Костюк в единственном матче на Тенерифе допустила на своей подаче 18 брейк-поинтов и позволила Бегу сделать пять брейков. На приеме же украинка ответила только тремя выигранными геймами.

Костюк потерпела четвертое поражение в последних пяти матчах и упустила шанс приблизиться к дебюту в топ-50 рейтинга WTA.

На Tenerife Ladies Open Марта Костюк заработала 2675 долларов призовых и 1 рейтинговое очко.

Таким образом, единственной украинкой на Тенерифе осталась Элина Свитолина, которая во вторник в первом раунде сыграет с Марией Камилой Осорио Серрано.