  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Костюк проиграла на старте турнира WTA на Тенерифе
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Костюк проиграла на старте турнира WTA на Тенерифе

Теннис
(1 голосов)

Еще одна осечка украинки

Костюк проиграла на старте турнира WTA на Тенерифе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Марта Костюк в первом раунде турнира WTA 250 в Испании в двух сетах за 1 час и 59 минут уступила 56-й ракетке мира из Румынии Ирине Бегу (4:6, 4:6).

Костюк в единственном матче на Тенерифе допустила на своей подаче 18 брейк-поинтов и позволила Бегу сделать пять брейков. На приеме же украинка ответила только тремя выигранными геймами.

Костюк потерпела четвертое поражение в последних пяти матчах и упустила шанс приблизиться к дебюту в топ-50 рейтинга WTA.

На Tenerife Ladies Open Марта Костюк заработала 2675 долларов призовых и 1 рейтинговое очко.

Таким образом, единственной украинкой на Тенерифе осталась Элина Свитолина, которая во вторник в первом раунде сыграет с Марией Камилой Осорио Серрано.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Марта Костюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...