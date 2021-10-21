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Защитник Бостона в первом матче сезона набрал 46 очков и повторил рекорд Джордана
Но его команде это не помогло
фото - flashscore.com.ua
Защитник Бостона Джайлен Браун в матче-открытии сезона на Мэдисон Сквер Гарден против Нью-Йорка (134:138, ОТ) за 46 минут набрал рекордные в карьере 46 очков (16 из 30 с игры, 6 из 8 с линии штрафных).
Браун стал пятым баскетболистом после Кайри Ирвинга, Энтони Дэвиса, Майкла Джордана и Уорлда Би Фри, которому в первом матче сезона удалось набрать как минимум 45 очков, 5 подборов и 5 передач.
Попутно Джайлен Браун побил рекорд франшизы после набранным очкам в первую ночь сезона.
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