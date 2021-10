Свитолина завершила сотрудничество с тренером Беттлсом

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в Твиттере объявила о завершении работы с тренером Эндрю Беттлсом.

За пять лет тандем Свитолиной и Беттлса выиграл 11 титулов, включая победу на Итоговом турнире WTA в 2018 году.

«Мы с Энди решили, что настало правильное время, чтобы наши пути разошлись. Я очень благодарна за его тяжелый труд и безграничную поддержку. Я желаю ему только всего наилучшего в его карьере в будущем», - написала теннисистка.

After 5 years and 11 titles together!! Andy and I both agreed it was the right time to move our separate ways. I am very thankful for all his hard work and endless support. I wish him only the best in his future career! pic.twitter.com/IPzSL1sS5S