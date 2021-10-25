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Свитолина завершила сотрудничество с тренером Беттлсом

Теннис
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Неожиданное решение

Свитолина завершила сотрудничество с тренером Беттлсом

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина в Твиттере объявила о завершении работы с тренером Эндрю Беттлсом.

За пять лет тандем Свитолиной и Беттлса выиграл 11 титулов, включая победу на Итоговом турнире WTA в 2018 году.

«Мы с Энди решили, что настало правильное время, чтобы наши пути разошлись. Я очень благодарна за его тяжелый труд и безграничную поддержку. Я желаю ему только всего наилучшего в его карьере в будущем», - написала теннисистка.

Элина Свитолина в текущем сезоне впервые с 2017 года не отобралась на Итоговый турнир WTA, а на турнирах Большого шлема только на US Open сумела пробиться в четвертьфинал.

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В статье: теннис Элина Свитолина
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